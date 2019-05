L'OMS outrée par la campagne de Philip Morris

L'Organisation mondiale de la santé a répliqué aux efforts menés par le plus grand producteur de cigarettes du monde pour rebaptiser cette journée annuelle sans tabac.

Philip Morris International (PMI) insiste en effet pour qu'on la nomme désormais la «Journée mondiale sans fumer» («World No Smoking Day»).

L'agence spécialisée de l'ONU a critiqué la tentative de PMI de mener sa propre campagne cette semaine pour promouvoir ses nouveaux produits de vapotage et «sans fumée», en les présentant comme une solution au fléau du tabac. «Nous considérons la campagne de PMI comme rien de plus qu'une tentative cynique par cette société de promouvoir ses produits mortels», a commenté le chef de l'Initiative Sans Tabac de l'OMS.

It’s time to champion global efforts to live in a #smokefree world.



Whether by making the best choice and quitting tobacco and nicotine use altogether...



Or change to a better alternative.



Find out all about what is #unsmoke here: https://t.co/2RyOHFLyRu pic.twitter.com/tkSjqA88a6