L'Italie dépasse la Chine par le nombre de morts

L'Italie a dépassé jeudi soir la Chine pour le nombre de morts du coronavirus, avec 427 décès en 24 heures pour atteindre un total de 3405, selon un décompte de l'AFP à partir de chiffres officiels.

L'Italie devient donc le premier pays pour le nombre de morts dus à l'épidémie de Covid-19 devant la Chine (3245 officiellement annoncés), l'Iran (1284) et l'Espagne (767). L'Italie avait recensé officiellement ses deux premiers morts le 22 février.

Et les Italiens ne sont pas près de pouvoir reprendre une vie normale. Les mesures de confinement en raison du coronavirus vont en effet être prolongées à leur échéance, soit le 3 avril.

Plus de 10'000 cas aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont eux dépassé jeudi la barre des 10'000 cas recensés de Covid-19, et dénombrent 154 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Les Etats-Unis sont désormais le sixième pays en nombre de cas confirmés, derrière la Chine, l'Italie, l'Iran, l'Espagne et l'Allemagne, suivis ensuite par la France et la Corée du Sud. A l'échelle mondiale, on dénombre plus de 220'000 cas, et le nouveau coronavirus a causé la mort de plus de 9000 personnes, selon un comptage de l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT. (ats/nxp)