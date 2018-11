L'Iran raille Trump sur l'Arabie saoudite

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a tourné en dérision mercredi la déclaration de Donald Trump réaffirmant l'alliance «inébranlable» des Etats-Unis avec l'Arabie saoudite malgré le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi.

«Bizarrement, Donald Trump consacre le premier paragraphe de sa déclaration honteuse sur les atrocités saoudiennes à accuser l'Iran de tous les maux qu'il peut imaginer», a écrit Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

Mr. Trump bizarrely devotes the FIRST paragraph of his shameful statement on Saudi atrocities to accuse IRAN of every sort of malfeasance he can think of. Perhaps we’re also responsible for the California fires, because we didn’t help rake the forests— just like the Finns do?