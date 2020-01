L'Iran «ne cherche pas l'escalade ou la guerre»

Le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé mercredi que son pays avait mené et «terminé» dans la nuit des représailles «proportionnées» à l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani, tué en Irak par Washington. Téhéran a attaqué une base utilisée par les États-Unis dans ce pays.

«L'Iran a pris et terminé des mesures proportionnées d'autodéfense conformes à [...] la Charte de l'ONU en attaquant une base d'où ont été lancées des attaques lâches contre nos citoyens et officiers de haut rang. Nous ne cherchons pas l'escalade ou la guerre, mais nous nous défendrons contre toute agression», a écrit Mohammad Javad Zarif sur son compte Twitter.

Iran took & concluded proportionate measures in self-defense under Article 51 of UN Charter targeting base from which cowardly armed attack against our citizens & senior officials were launched. We do not seek escalation or war, but will defend ourselves against any aggression.

De son côté, le président américain Donald Trump a annoncé mardi qu'il ferait une déclaration mercredi matin après les frappes iraniennes. «L'évaluation des dégâts et des victimes est en cours. Jusqu'ici, tout va bien!», a-t-il précisé dans un tweet. «Nous avons l'armée la plus puissante et la mieux équipée au monde, de loin!», a-t-il encore ajouté.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.