L'Europe se prépare à une absence d'accord

La Commission européenne a annoncé mercredi avoir pris des mesures, notamment dans les secteurs des services financiers, des transports aériens et des douanes, pour atténuer les conséquences en cas d'absence d'accord avec Londres sur le Brexit.

A 100 jours du divorce le 29 mars 2019, la Commission précise dans un communiqué qu'elle juge «essentiel et urgent d'adopter ces mesures aujourd'hui» afin de limiter «les dommages les plus importants», causés par une éventuelle absence d'accord.

Le plan d'urgence adopté mercredi comprend notamment 14 mesures concernant «un nombre restreint de secteurs pour lesquels l'absence d'accord serait source de perturbation majeure pour les citoyens et les entreprises dans l'UE à 27», ajoute la Commission.

We have started implementing our #Brexit “no deal” Contingency Action Plan.

It includes 14 specific, temporary measures in a limited number of areas such as financial services, air transport customs and climate to avoid major disruption for the EU27 ? https://t.co/wMTRcj5MZD pic.twitter.com/Ur6lqZjmXH