L'Espagne, nouvelle porte d'entrée vers l'Europe?

L'Espagne pourrait peu à peu devenir le nouveau point d'arrivée de choix pour les migrants venant d'Afrique, a prévenu dimanche un responsable de l'UE. D'autres routes sont en train de se fermer, notamment depuis la Libye.

Le chef de l'Agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes (Frontex), Fabrice Leggeri, a souligné que quelque 6000 immigrants avaient débarqué sur les côtes espagnoles pour le seul mois de juin de cette année. C'est quasiment autant que pour les six premiers mois de l'an dernier.

«Si vous me demandez quelle est ma plus grande inquiétude actuellement, je dirais l'Espagne», a déclaré M. Leggeri au journal allemand Welt am Sonntag.

Augmentation des patrouilles

Alors que la route depuis la Libye est rendue de plus en plus difficile par l'augmentation des patrouilles des gardes-côtes libyens, de plus en plus d'émigrants tentent la traversée vers l'Espagne à partir du Maroc. «Si les chiffres continuent à augmenter comme ils le font actuellement, cette route va devenir de plus en plus importante», a-t-il ajouté.

La Grèce et l'Italie restent toutefois pour l'instant les principaux points d'arrivée des migrants, mais avec des diminutions très nettes depuis deux ans. La Grèce, qui avait reçu près de 900'000 migrants en 2015, n'en a vu arriver que 42'000 l'an dernier, après l'accord de 2016 avec la Turquie, selon les chiffres de Frontex.

Diminution de 75%

L'Italie quant à elle a reçu l'an dernier près de 120'000 migrants, mais depuis un accord mi-juillet 2017 avec les gardes-côtes libyens, les arrivées ont chuté de 75%, toujours selon Frontex. Par ailleurs, le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a annoncé vouloir fermer les ports italiens aux navires en mission en Méditerranée lorsque ces derniers ont à leur bord des migrants sauvés au large de la Libye.

L'Espagne a reçu l'an dernier près de 23'000 migrants, dont une moitié de Marocains, et beaucoup d'Algériens et Ivoiriens. (ats/nxp)