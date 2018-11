L'Espagne menace de tout faire capoter

L'Espagne a fait planer vendredi la menace d'une annulation du sommet européen prévu dimanche à Bruxelles pour sceller un accord sur le divorce du Royaume-Uni avec l'UE, si elle n'obtenait pas des «garanties» sur l'avenir de Gibraltar après le Brexit.

Ces exigences sont le dernier obstacle restant à l'approbation unanime d'un accord global par les dirigeants européens dimanche, les négociateurs ayant finalisé à la fois un «traité de retrait» du Royaume-Uni et une «déclaration politique» ébauchant les relations post-Brexit entre Londres et l'UE.

After my conversation with Theresa May, our positions remain far away. My Government will always defend the interests of Spain. If there are no changes, we will veto Brexit.