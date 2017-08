L’Espagne, l’autre bastion du djihadisme en Europe

Après les attentats de Paris et Bruxelles, l’attention s’était focalisée sur la ville belge de Molenbeek, un bastion de l’islamisme radical ancré au cœur de l’Europe. Les événements survenus à Barcelone et Cambrils conduisent cette fois à braquer les projecteurs sur la péninsule Ibérique. Au lendemain des attentats, le grand rabbin de Catalogne, Rabbi Meir Bar-Hen, a affirmé que l’Espagne était devenue «un incubateur pour le terrorisme islamique». Depuis les attentats de 2004, les autorités madrilènes savent que leur pays, porte d’entrée de l’Europe, constitue à la fois un point de passage, une base arrière et une cible potentielle.

Au début du mois d’août, un rapport du Real Instituto Elcano notait que la région métropolitaine de Barcelone pouvait être considérée comme «le foyer du terrorisme djihadiste en Espagne» au même titre que les villes de Ceuta et de Melilla, enclavées en territoire marocain. La Catalogne était en tête des régions espagnoles en ce qui concerne le nombre de djihadistes arrêtés en 2015. Un chiffre parle de lui-même: 25% des personnes détenues dans le cadre de dossiers liés au terrorisme islamiste viennent de la province de Barcelone.

Collaboration marocaine

Depuis quelques heures, certains dénoncent l’inaction des responsables politiques. Accusation injuste si l’on se réfère au rôle joué par la police et la justice espagnoles dans la lutte antiterroriste au cours des dernières années. S’il y a un pays qui avait une conscience aiguë de la menace, c’est bien l’Espagne. Afin de resserrer la surveillance des ressortissants marocains radicalisés, les services de sécurités espagnols s’étaient rapprochés de leurs homologues marocains, au point de pousser la collaboration à un niveau jusque-là inédit. En mars 2016, le Maroc et l’Espagne annonçaient la création d’un comité stratégique, présidé conjointement par les deux chefs des services de sûreté. Une initiative impulsée au plus haut niveau de l’Etat. A la clé, le démantèlement de plusieurs cellules djihadistes et l’arrestation de recruteurs du groupe Etat islamiques (Daech).

Les succès enregistrés ces derniers mois n’ont jamais dissipé les craintes des autorités de voir un groupe passer à travers les mailles du filet. Au contraire, chaque arrestation attestait de la capacité qu’avaient les terroristes à se régénérer. Les voyants sont passés au rouge au début de l’année 2016, lorsque Daech a commencé à faire référence de manière récurrente à la reconquête de «Al-Andalus» – le nom des territoires espagnols sous emprise musulmane jusqu’en 1492. Les services antiterroristes ont vite mesuré la portée d’une telle menace, proférée au moment où le flot des djihadistes candidats au retour ne cesse de grossir. Environ 200 personnes de nationalité espagnole ou résidant en Espagne ont rejoint, depuis 2014, les rangs des organisations terroristes en Irak et en Syrie. Environ 25% ont trouvé la mort. Au moins 15% d’entre elles sont déjà rentrées en Espagne.

De la Belgique à l’Espagne

Derrière l’attaque de Barcelone, il y aurait l’imam de la petite ville de Ripoll. Considéré comme un propagandiste et un recruteur, on ignore encore si ce dernier est en fuite ou s’il figure parmi les victimes de l’explosion d’Alcanar. Par le passé, des activistes au profil similaire ont déjà été arrêtés. Entre 2012 et 2014, Mustapha Maya Amaya, un espagnol d’origine belge, a recruté depuis Melilla de nouveaux combattants en Espagne, au Maroc, en France, en Belgique, en Tunisie, en Turquie et jusqu’en Indonésie pour les envoyer combattre au Mali, en Libye, en Syrie et en Irak. Il a été arrêté le 30 mai 2014 lors d’une opération conjointe des polices marocaines et espagnoles à Melilla et Nador.

La mosquée Taqwa d’Algésiras figure aussi sur les écrans radar des services sécurité. Ayoub El Khazzani, l’auteur de l’attaque contre un train Thalys reliant Amsterdam à Paris le 21 août 2015, y a fait ses classes à partir de 2010. L’enquête a mis en évidence ses liens avec Abdelhamid Abaaoud, le coordinateur des attentats de Paris. Dans plusieurs affaires de terrorisme, la piste Molenbeek a conduit les enquêteurs en Espagne.

Le chauffeur de la camionnette abattu

Traqué depuis vendredi par toutes les polices d’Europe, le chauffeur de la camionnette qui a semé la mort sur les Ramblas a été abattu par la police catalane lundi en fin d’après-midi à Subirats, à 50 kilomètres à l’ouest de Barcelone. Younès Abouyaaqoub, 22 ans, dernier membre encore en fuite de la cellule djihadiste responsable des attentats de Barcelone et de Cambrils, était considéré comme l’ennemi public numéro 1 dans toute l’Espagne. La police avait diffusé lundi un avis de recherches décrivant le fugitif comme un homme de 1,80 mètre à la peau mate, et très dangereux.

Selon le journal espagnol La Vanguardia, le terroriste a pu être localisé grâce à un signalement de riverains l’ayant aperçu rôdant près d’habitations. «Quand une femme l’a réprimandé et lui a demandé ce qu’il faisait là, il a couru en direction des vignobles. C’est alors que cette voisine a alerté les autorités», rapporte le journal. La patrouille arrivée sur place se serait retrouvée face à un homme portant ce qui ressemblait à une ceinture d’explosifs et aurait ouvert le feu. Dans un premier temps, la police n’a pas confirmé l’identité de la victime mais très vite, dans l’entourage des enquêteurs, la nouvelle a fuité. Avant de s’approcher de Younès Abouyaaqoub, gisant sur le sol face contre terre, les services de déminage ont été appelés sur place. (TDG)