L’Église congolaise mène la fronde contre Kabila

«Elle est tombée ici, juste devant l’église, une balle dans le cœur. Nous n’avons rien pu faire, elle perdait trop de sang», raconte un paroissien à la sortie de la messe. Dans l’enceinte de la paroisse catholique Saint-François-de-Sales, dans un quartier populaire de Kinshasa, Thérèse Kapangala, une aspirante nonne de 24 ans, a été abattue par un policier lors d’une manifestation.

C’était il y a six mois, le 21 janvier, mais le traumatisme reste profond dans la capitale de la République démocratique du Congo (RDC). «Il ne se passe pas un jour sans que j’y pense», dit Aimé Lusambo, le curé de la paroisse. Après avoir subi plusieurs menaces, il est méfiant et filtre les visites. Mais le prêtre défend les prises de position de l’Église, devenue un acteur de premier plan dans les mouvements civiques en RDC. «On ne peut pas étouffer un peuple pendant longtemps, dit-il. C’est le rôle de l’Église d’encourager ses fidèles à se lever, pour dire à ceux qui nous dirigent qu’ils doivent le faire selon les valeurs chrétiennes que nous défendons, dans l’intérêt de tout le monde, pas seulement de quelques puissants.» La RDC est un pays à dominante chrétienne (93%) où les catholiques ont le vent en poupe: de 36% des Congolais en 2016, ils sont passés à 39% en 2017.

L’Église catholique s’implique donc pour tenter de dénouer la crise politique que traverse le pays. Le 19 décembre 2016, le deuxième mandat du président Joseph Kabila s’achève officiellement sans que de nouvelles élections soient organisées. La colère monte et des manifestations sont violemment réprimées. Les évêques jouent alors un rôle de médiateurs et arrachent la signature d’un accord prévoyant des élections au cours de l’année 2017, avec l’assurance que Kabila ne serait pas candidat à sa succession. Mais le scrutin est reporté au 23 décembre 2018, et le président n’a toujours pas confirmé qu’il ne se représenterait pas, bien que la Constitution le lui interdise. Alors que le gouvernement ignore les critiques, les évêques et les prêtres appellent les citoyens à se mobiliser. «Nous avons le sentiment d’avoir été floués par le pouvoir, confie l’abbé Jean-Marie Bomengola, secrétaire de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco). Mais nous n’allons pas abandonner pour autant. Lorsque le peuple souffre, l’Église a le devoir de s’engager pour limiter cette souffrance.»

Répression brutale

Répondant à l’appel des leaders religieux, à plusieurs reprises, des milliers de Congolais sont descendus dans la rue pour réclamer l’organisation d’élections et une meilleure gouvernance. Alors que les mouvements civiques de jeunes ou les partis d’opposition peinent à mobiliser lors de leurs manifestations, l’Église catholique y parvient. Elle démontre ainsi son autorité morale au sein de la société congolaise et s’affirme comme la première force de contestation du pays.

Du coup, elle pose problème aux autorités, qui remettent en question sa légitimité dans le débat politique. «L’église doit rester au milieu du village et ne pas s’engager d’un côté ou d’un autre, dit Barnabé Kikaya Bin Karubi, conseiller du président de la République. Nous pensons que certains hommes politiques se cachent derrière l’Église catholique pour commettre des actes répréhensibles. Le gouvernement ne peut pas rester inerte face à des situations qui peuvent mettre en péril la vie paisible des citoyens. Donc nous intervenons.»

La répression est brutale. Face aux manifestants armés de missels et de chapelets, les policiers tirent à balles réelles. Au moins dix-sept personnes ont été tuées lors de trois grandes marches organisées par les catholiques entre décembre 2017 et février 2018. Pour l’instant, de nombreuses inconnues demeurent quant à la tenue d’élections crédibles d’ici à la fin de l’année. Et le bras de fer entre l’Église et le régime de Joseph Kabila n’est pas terminé. (TDG)