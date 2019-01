L'ELN pointé du doigt pour l'attentat de Bogota

Le gouvernement colombien a attribué vendredi à la guérilla de l'Armée de libération nationale (ELN) l'attentat meurtrier qui a visé la veille l'école de la police nationale à Bogota, faisant au moins 21 morts, dont l'auteur de l'attaque.

«Un acte terroriste commis par l'ELN a fauché ces vies» d'étudiants, âgés de 17 à 22 ans, de l'Ecole d'officiers Général Francisco de Paula Santander, située dans le sud de la capitale, a déploré le ministre de la Défense, Guillermo Botero, lors d'une déclaration depuis le palais présidentiel Casa de Nariño.

Attentat meurtrier à Bogota: les premières hypothèses https://t.co/F2CQ0WxL7A pic.twitter.com/CempxONZV2 — RFI (@RFI) 18 janvier 2019

Deuil national

L'attentat contre l'école de la police à Bogota a fait 21 morts et 68 blessés jeudi. Ce qui en fait l'attaque la plus meurtrière depuis 2003 dans la capitale d'une Colombie peinant à sortir de plus d'un demi-siècle de conflit armé. 58 blessés ont pu quitter l'hôpital.

Le chef de l'Etat Ivan Duque a décrété le deuil national, suite à cette attaque à la voiture piégée qui a visé l'école de la police nationale, dans le sud de la capitale.

«Malheureusement, le bilan préliminaire est de 21 personnes décédées, dont l'auteur des faits, et de 68 blessées», a indiqué la police dans un communiqué. Le précédent bilan officiel était de 11 morts et 65 blessés.

L'attentat a été qualifié de «misérable acte terroriste» par ce président de droite, arrivé au pouvoir en août et qui a durci la lutte contre le trafic de drogue ainsi que sa politique envers l'Armée de libération nationale (ELN), dernière guérilla de Colombie.

(afp/nxp)