L'EI revendique une attaque contre la police

Le groupe djihadiste Etat islamique (EI) a revendiqué une attaque qui a tué mercredi huit policiers dans la péninsule du Sinaï en Egypte, selon son organe de propagande.

«Des combattants de l'EI ont lancé deux attaques simultanées contre deux barrages de la police dans la ville d'Al-Arich», a indiqué Amaq. Au Caire, le ministère de l'Intérieur a fait état de huit policiers tués dans une attaque contre un barrage dans le nord du Sinaï.

#Egypt- some photos from the aftermath of the #ISIS multi-pronged, large scale attack against checkpoints near al-Arish, North #Sinai, including a badly damaged Temsah 2 MRAP pic.twitter.com/DSFJOi2iz6