L'Australie s'accroche à son charbon

Le Premier ministre australien Scott Morrison s'est dit lundi opposé aux demandes «irresponsables» et «destructrices d'emplois» de limiter l'industrie charbonnière face à l'actuelle crise meurtrière des feux de brousse liée au changement climatique.

«Nous n'allons pas nous engager dans des objectifs irresponsables, destructeurs d'emploi et nuisibles à l'économie qui sont demandés», a dit le dirigeant sur la chaîne de télévision Channel 9, en réponse à des appels à adopter une politique plus respectueuse de l'environnement.

«Je ne vais pas rayer de la carte l'emploi de milliers d'Australiens en m'éloignant des industries traditionnelles», a-t-il dit sur un autre canal, Seven Network, parmi d'autres interviews matinales allant dans le même sens.

Industrie lucrative

Le gouvernement conservateur de Scott Morrison a farouchement défendu l'industrie lucrative du charbon en Australie, qui produit un tiers des exportations mondiales de ce minerai et fournit des emplois dans des circonscriptions électorales-clés.

Ces déclarations de Scott Morrison intervient au lendemain de son retour précipité de Hawaï où il était en vacances. Ce voyage avait choqué l'opinion publique, alors que l'Australie était toujours en proie à d'immenses incendies qui ont déjà détruit une superficie équivalente à la Belgique et dont les fumées toxiques enveloppaient plusieurs villes de l'est, notamment Sydney.

Dimanche, il avait dit regretter d'être parti en vacances dans ce contexte, et avait présenté ses excuses. La situation s'est nettement améliorée mardi, mais les incendies ont détruit au moins 30'000 km² de terres, tué au moins 10 personnes et détruit plus de 800 maisons. Jusqu'ici ils n'ont fait qu'effleurer les zones densément peuplées, mais quelques petites villes ou des villages ont senti les flammes.

Une des pires saisons

Si les feux de brousse sont endémiques en Australie, les scientifiques affirment que plusieurs phénomènes météorologiques se sont conjugués pour faire de cette saison l'une des pires jamais enregistrées en la matière. Des précipitations et des températures record ainsi que des vents violents ont été propices aux incendies, et sont, selon les scientifiques, influencés par le changement climatique.

Scott Morrison a assuré que l'Australie atteindrait ses objectifs d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030, même si cela se fera en grande partie en comptant les crédits passés plutôt que par de nouvelles réductions.

«Je vais maintenir le cap d'une gestion responsable, en abordant de manière responsable les changements du climat et en veillant de manière responsable à ce que nous puissions faire croître notre économie dans un climat très difficile en ce moment», a-t-il dit sur Seven Network.

Alors que les émissions nationales de CO2 de l'Australie sont faibles par rapport aux principaux pays pollueurs, ses exportations de combustibles fossiles - principalement du charbon - représentent environ 7% des émissions mondiales de carbone. (afp/nxp)