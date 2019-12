L'Australie a connu sa journée la plus chaude

Mardi a été la journée la plus chaude en Australie depuis le début des relevés, avec une moyenne nationale des températures maximales mesurée à 40,9°C, a annoncé mercredi le bureau de météorologie.

Le précédent record, établi en janvier 2013, était de 40,3°C, rappelle le bureau. Celui-ci s'attend à ce que cette valeur soit encore dépassée prochainement en raison de la propagation d'une vague de chaleur risquant d'attiser les dramatiques feux de forêts qui ravagent le pays.

«Les chiffres préliminaires montrent qu'hier a été la journée la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures dépassant les 45°C dans l'essentiel de l'intérieur du pays et une masse d'air chaud très étendue», a déclaré la météorologue Diana Eadie. «Cette canicule ne va faire que s'intensifier aujourd'hui», a-t-elle ajouté.

Incendies dévastateurs

Des records ont été relevés cette semaine dans l'État d'Australie occidentale, où les pompiers luttent contre des incendies qui ont dévasté des milliers d'hectares. La vague de chaleur est en train d'avancer sur le centre du pays en direction de l'Est, où des feux ont déjà emporté des dizaines de milliers d'hectares de végétation et détruit plus de 700 maisons.

Ces incendies ont poussé quantité d'Australiens à manifester contre la passivité du gouvernement conservateur australien dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Mercredi, les autorités ont mis en garde les habitants de la côte est contre «une nouvelle menace» alors que des vents avec des rafales à 100 km/h sont annoncés sur les zones où font rage des incendies échappant à tout contrôle. «Les pompiers, les services d'urgence et les populations locales vont être confrontés dans les prochains jours à une nouvelle menace», a déclaré le responsable des pompiers des zones rurales de Nouvelle-Galles du Sud, Shane Fitzsimmons. Dans cet État, le mercure devrait grimper aux alentours de 45°C jeudi.

«Une urgence de santé publique»

Au moins trois millions d'hectares sont partis en fumée dans tout le pays, et six personnes ont péri, dans des centaines de feux ces derniers mois, y compris un mégafeu qui brûle au nord de Sydney.

Les autorités ont fait état d'«une urgence de santé publique» dans la plus grande ville du pays en raison des fumées toxiques qui l'enveloppent depuis des semaines. Les incendies sont courants à l'approche de l'été austral, mais ils sont apparus très tôt cette année et sont particulièrement virulents. Les chercheurs estiment que le réchauffement climatique contribue à créer des conditions encore plus propices aux feux. (afp/nxp)