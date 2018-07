L'Allemagne autorise la remise à Madrid de Puigdemont

La justice allemande a autorisé jeudi la remise à Madrid du chef indépendantiste catalan Carles Puigdemont pour malversations. Elle a par contre rejeté le motif plus grave de rébellion pour lequel il est inculpé en Espagne.

