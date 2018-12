L'Albanie expulse l'ambassadeur d'Iran

L'ambassadeur d'Iran à Tirana et un autre diplomate iranien ont été expulsés pour leur implication «dans des activités nuisant à la sécurité» nationale, a-t-on annoncé mercredi de sources officielles albanaise et américaine.

«L'activité des diplomates iraniens est contraire au statut diplomatique et la décision de les déclarer persona non grata a été prise après des consultations avec des pays alliés», a déclaré à la presse la porte-parole du ministère, Edlira Prendi.

Aucune information sur ces activités des deux diplomates n'a été fournie à Tirana. Le ministère a également refusé de révéler les noms des suspects et leurs fonctions. Cependant, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Bolton, a annoncé dans un tweet qu'il s'agit de l'ambassadeur iranien.

Attaqué déjouée lors d'un match de foot

«Le Premier ministre albanais Edi Rama vient d'expulser l'ambassadeur iranien, signalant aux dirigeants de l'Iran que leur soutien au terrorisme ne sera pas toléré», lit-on dans le message de John Bolton.

