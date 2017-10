Ksenia Sobtchak, candidate contre Poutine… ou Navalny?

Alexeï Navalny, principal opposant à Vladimir Poutine, est libre. Il est sorti de prison ce dimanche, après y avoir passé vingt jours pour organisation de manifestations non autorisées. Immédiatement, il a annoncé la reprise de sa campagne en vue de la présidentielle de mars. Avec néanmoins un nouvel obstacle sur sa route: une certaine Ksenia Sobtchak.

Tout a commencé il y a moins d’un mois, avec une fuite soigneusement orchestrée par le Kremlin. Une «source bien informée» confiait à Vedomosti, journal de référence à Moscou, que Ksenia Sobtchak serait la «candidate idéale» de l’opposition face à Vladimir Poutine, qui est au pouvoir depuis dix-sept ans. Un choc, cinq mois avant le scrutin auquel le chef du Kremlin ne s’est pas encore officiellement présenté.

Mise en scène du Kremlin

La rumeur a vite enflé: la petite équipe de politologues qui, depuis des mois, s’activait pour mettre en scène un semblant de vote démocratique en mars prochain aurait donc finalement choisi cette jeune femme de 35 ans, étrange mélange de people et de politique, entre attachement au système et opposition aux autorités. Or, la semaine passée, Ksenia Sobtchak a officiellement confirmé sa candidature. «Contre tous», affirme-t-elle tout en sourires. C’est-à-dire, selon sa vidéo lancée sur Internet, contre Vladimir Poutine. «Mais surtout contre Alexeï Navalny», ironise-t-on dans l’entourage du leader de l’opposition qui, depuis des mois, organise des manifestations et ouvre des permanences pour légitimer sa propre candidature. Son combat risque de passer inaperçu face à la campagne tout en charme de Ksenia Sobtchak.

L’opposition crie à la mise en scène. Avec cette candidature téléguidée, le Kremlin réussit à semer la zizanie dans le camp des anti-Poutine et à marginaliser Alexeï Navalny en créant un show médiatique. Ksenia Sobtchak serait l’opposant rêvé pour Vladimir Poutine, jouant le rôle du contradicteur sans vraiment le mettre en danger. A la présidentielle de 2012, l’oligarque Mikhail Prokhorov avait accepté cette position de figurant et avait parfaitement rempli son rôle.

Comme le milliardaire, désormais retiré de la politique, Ksenia Sobtchak est loin d’être une inconnue. Pour la majorité des Russes, c’est une «people», présentatrice star pendant 8 saisons de l’émission de télé-réalité Dom 2. Elle passe pour une habituée des soirées mondaines et des couvertures de magazines féminins. Mais la «Paris Hilton russe» est aussi une figure politique. D’abord, son nom rappelle celui de son père, Anatoli Sobtchak, premier maire élu de Saint-Pétersbourg après l’URSS, qui fut… le mentor de Vladimir Poutine. Gage d’une mystérieuse amitié, le maire aurait choisi ce dernier pour parrain de sa fille. Une rumeur jamais confirmée, même après la mort suspecte par crise cardiaque d’Anatoli Sobtchak en 2000. Ksenia Sobtchak, que Vladimir Poutine a connue bébé et a vue grandir, ne parle jamais de ces troubles relations.

Comme l’entourage du chef du Kremlin, elle s’est installée à Moscou. L’étudiante du Mgimo, équivalent moscovite de Sciences Po, a vite percé à la télévision. Et elle s’est fait un prénom. Sur le petit écran mais aussi sur la scène politique, elle s’efforce de prouver qu’elle existe par elle-même. Candidate à la présidentielle, elle n’a cependant ni programme ni équipe. Sa première difficulté sera d’obtenir les signatures nécessaires pour faire valider sa candidature – ce qu’a déjà réussi Alexeï Navalny, pourtant interdit de scrutin à cause de déboires judiciaires que les autorités sont soupçonnées d’avoir orchestrés contre lui.

Libérale et critique

Cela dit, Ksenia Sobtchak a effectivement une réputation de libérale: une «grande gueule» qui parle d’une Russie plus libre et plus proche du modèle européen. A la surprise générale, elle avait rejoint les manifestations anti-Kremlin en 2011-2012, qui avaient temporairement bousculé le pouvoir. Sur les tribunes de l’opposition, elle a toutefois essuyé de nombreux sifflets, car peu croyaient en sa soudaine reconversion «contre le parrain». Niant toute manipulation, Ksenia Sobtchak a persévéré. Elle travaille en journaliste phare de Dojd TV, petite chaîne privée indépendante qui, sur Internet, critique le pouvoir. C’est dans une vidéo à l’antenne qu’elle a déclaré sa candidature. Voilà une campagne qui va faire le buzz!

(TDG)