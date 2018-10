Kim Jong-un va autoriser des inspecteurs nucléaires

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a annoncé lundi que des inspecteurs internationaux seraient autorisés à visiter le site d'essais nucléaires démantelé par Pyongyang. Sa rencontre avec Kim Jong-un a permis selon lui des «progrès significatifs».

Le secrétaire d'Etat américain a rencontré le dirigeant nord-coréen dimanche dans la capitale nord-coréenne. Il s'agissait de relancer des pourparlers de dénucléarisation qui patinaient depuis le sommet historique de M. Kim avec le président américain Donald Trump en juin à Singapour.

.@SecPompeo had a good meeting with Chairman Kim today in Pyongyang. Progress made on Singapore Summit Agreements! I look forward to seeing Chairman Kim again, in the near future. pic.twitter.com/bUa2pkq80s