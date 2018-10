Khashoggi: la pression s'accentue sur Ryad

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu jeudi que son pays ne resterait pas silencieux après la disparition à Istanbul du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, imputée à l'Arabie saoudite à laquelle Donald Trump continue de réclamer des explications.

L'éditorialiste critique du pouvoir saoudien et collaborateur du «Washington Post» n'a plus donné de signe de vie depuis son entrée le 2 octobre au consulat d'Arabie saoudite à Istanbul. Des responsables turcs ont affirmé qu'il y avait été assassiné par des agents saoudiens. Ryad dément et maintient, sans preuve à l'appui, qu'il a quitté le bâtiment.

Le président des États-Unis a déclaré que des enquêteurs américains travaillaient avec la Turquie et l'Arabie saoudite, mais cette participation a été démentie par des sources diplomatiques turques. «Nous allons étudier cela très, très sérieusement. Je n'aime pas cela du tout», a réaffirmé Donald Trump. «C'est un précédent terrible, terrible», a-t-il estimé.

