Khamenei prévient qu'il ne tolérera pas «l'insécurité»

Les autorités iraniennes ont averti dimanche qu'elles ne toléreraient pas l'«insécurité», après deux jours de manifestations violentes contre une hausse soudaine du prix de l'essence ayant fait au moins deux morts et ayant poussé Téhéran à couper l'accès à internet.

Depuis le début de la contestation, vendredi soir, plusieurs dizaines de personnes ont été arrêtées, selon des informations de la presse iranienne.

L'agence Isna faisait état d'un retour à la normale mais la situation restait très difficile à évaluer dimanche soir à l'échelle du pays du fait du black-out.

En conseil des ministres, le président Hassan Rohani a déclaré que l'Etat, face à «l'émeute» ne devait «pas autoriser l'insécurité dans la société», selon un communiqué officiel publié dimanche soir.

La colère populaire a été provoquée par la forte hausse du prix de l'essence annoncée vendredi par le gouvernement.

M. Rohani a de nouveau justifié cette mesure en expliquant que l'Etat n'avait pas d'autre solution pour aider mieux les «familles à revenu moyen et bas qui souffrent de la situation économique créée par les sanctions» américaines visant l'Iran.

Violente récession

Le retrait unilatéral des Etats-Unis, en 2018, de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015, et le rétablissement dans la foulée de lourdes sanctions contre Téhéran ont plongé l'économie iranienne dans une violente récession.

Le Fonds monétaire international estime que le PIB de l'Iran devrait chuter de 9,5% cette année après un recul de 4,8% en 2018. L'inflation, entraînée par la chute du rial face aux grandes devises d'échange, atteint officiellement 40%.

Selon le plan annoncé par le gouvernement, le prix de l'essence, très subventionnée en Iran, doit augmenter de 50% à 15'000 rials (environ 12 centimes en francs suisses) pour les 60 premiers litres achetés chaque mois, et de 300% au-delà. Les recettes dégagées doivent bénéficier aux 60 millions d'Iraniens les moins favorisés (sur une population totale de 83 millions d'habitants).

Soutenant cette mesure, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a condamné dimanche les actes de violences commis par des protestataires et déploré que «certains [aient] perdu la vie» dans cette agitation.

Accès à internet limité

Selon une source au sein du ministère de l'Information et des Télécommunications cité par Isna, les autorités ont drastiquement «limité» l'accès à internet depuis samedi soir «et pour les prochaines 24 heures».

Des journalistes de l'AFP ont pu constater dès samedi soir que leur internet mobile était totalement coupé, de même que diverses connexions internet fixes. Dimanche vers 20h (16h30 GMT, 17h30 en Suisse), seul l'accès au web iranien était possible avec un téléphone mobile.

Samedi soir, L'ONG Netblocks qui surveille la liberté d'accès à internet avait relevé que les communications étaient presque entièrement interrompues en Iran. D'après les agences iraniennes, la contestation a touché ving-cinq villes, dont Téhéran, Machhad (Nord-Est) et Ispahan (Centre), les trois premières agglomérations du pays.

Selon l'agence officielle Irna, un officier de police est mort de ses blessures dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir été la cible de tirs lors de heurts avec des «émeutiers» armés en marge d'un rassemblement à Kermanshah (Ouest).

«Réaction de hooligan»

Samedi, Isna avait annoncé, sans en préciser la cause, qu'un civil avait été tué et que plusieurs personnes avaient été blessées à Sirjan (Sud), où des manifestants ont tenté de mettre le feu à des dépôts d'essence.

Quarante personnes ont par ailleurs été arrêtées à Yazd (centre), toujours selon Isna, qui n'a pas précisé la date de ces arrestations.

Certaines entités opposées au pouvoir «se réjouissent» des troubles, a déclaré le guide suprême, demandant «que personne n'aide ces criminels». «Endommager et mettre le feu (à des biens) n'est pas (une réaction) de personne normale mais de hooligan», a aussi déclaré M. Khamenei.

Samedi à Téhéran, certains manifestants ont bloqué une route tandis que d'autres étaient rassemblés autour d'une voiture en flammes. Des scènes similaires se sont déroulées dans d'autres villes comme Chiraz et Ispahan (centre).

Commissariat attaqué

A Kermanshah, des «émeutiers» ont attaqué un commissariat dans lequel travaillait le policier tué, selon le chef des forces de l'ordre locales cité par Irna, Ali Akbar Javidan.

Le porte-parole de la police, Ahmad Nourian, a prévenu que les forces de sécurité n'hésiteraient «pas à faire face à ceux qui perturbent la paix et la sécurité», identifieraient les meneurs et les forces sur le terrain et les «affronteraient».

A Washington, la Maison Blanche a condamné «l'usage de la force et les restrictions de communications contre les manifestants», ajoutant que «les Etats-Unis soutiennent les Iraniens dans leurs manifestations pacifiques contre le régime qui est censé les diriger».

