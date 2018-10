Journaliste tuée: suspect bientôt extradé

L'homme soupçonné du meurtre de la journaliste bulgare Viktoria Marinova sera remis «sous peu» à la Bulgarie par l'Allemagne, où il avait fuit, a indiqué vendredi la justice allemande.

Le parquet de Celle a indiqué que le suspect ne s'étant pas opposé à la remise, elle interviendra «sous 10 jours». L'homme de 20 ans a reconnu avoir, sous l'emprise d'alcool et de drogues, «frappé la victime» et l'avoir «jeté dans un buisson» mais a assuré ne pas «avoir voulu tuer la victime et a nié l'avoir violée». L'assassin, Severin Krasimirov, «a reconnu (...) s'être verbalement disputé avec la victime le 6 octobre 2018».

Rappel des faits

Le coupable, un ressortissant bulgare de 21 ans, avait été trahi par son ADN qui correspondait à des échantillons prélevés sur la scène du crime. Inculpé de viol et de meurtre. Un mandat d'arrêt européen avait été lancé cette semaine pour obtenir son extradition.

Les autorités ne savent toujours pas à ce stade de l'enquête si la mort de la journaliste bulgare est liée ou non à son travail. «Nous ne pouvons pas affirmer à ce stade que ce meurtre est lié aux activités professionnelles de la victime. Nous continuons de travailler sur toutes les options possibles», a précisé le procureur en chef, Sotir Tsatsarov.

Hommages ce soir de Bulgares sous le choc du meurtre sauvage de Viktoria Marinova, journaliste. Les autorités et nombre de ses confrères restent prudents sur le mobile de l'homicide #AFP pic.twitter.com/osm5H1qLXQ — Sophie Makris (@samakris) 8 octobre 2018

Viktoria Marinova, qui travaillait pour la chaîne de télévision TVN, avait invité pour sa dernière émission deux journalistes enquêtant sur un détournement présumé de fonds européens et annoncé que la rédaction de l'émission allait travailler sur ce dossier. La Bulgarie apparaît au 111e rang du classement établi par Reporters sans Frontières sur la liberté de la presse, le pire classement pour un pays membre de l'UE. (afp/nxp)