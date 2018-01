Johnson lance l'idée d'un pont sur la Manche

Le ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson a lancé l'idée de construire un pont entre le Royaume-Uni et la France lors d'une rencontre avec le président Emmanuel Macron, une idée qui n'est cependant pas d'actualité a indiqué vendredi Downing Street.

«Il est effarant que deux des plus grandes économies mondiales soient seulement connectées par une voie de chemin de fer alors qu'elles ne sont qu'à 20 miles (32 kilomètres, ndlr) de distance», a déclaré Boris Johnson lors du sommet franco-britannique qui s'est tenu jeudi à Sandhurst (sud-ouest de Londres). «Et si le tunnel sous la Manche n'était qu'une première étape ?», a-t-il tweeté.

Boris Johnson, qui a tant fait pour ériger un mur entre la GB et le reste de l'Europe, propose maintenant un vrai "pont" physique across the Channel...

