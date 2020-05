Johnson interpellé sur le lourd bilan du coronavirus

Boris Johnson a été pris à partie par le chef de l'opposition sur le lourd bilan du nouveau coronavirus au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique a promis de dévoiler une stratégie de déconfinement dimanche.

Un assouplissement du confinement décrété le 23 mars est particulièrement délicat, compte-tenu de l'ampleur de la pandémie. Si le nombre de morts a commencé à décroître, le pays a dépassé l'Italie et arrive derrière les Etats-Unis sur cet indicateur.

Les autorités britanniques ont recensé 29'427 morts. Mais le bilan dépasse les 32'000 décès si l'on y ajoute ceux dont la maladie Covid-19 est la cause probable mais pas confirmée par un test.

«Comment a-t-on pu en arriver là?» a interrogé le nouveau leader du Parti travailliste Keir Starmer, qui interpellait pour la première fois le chef du gouvernement au Parlement depuis son élection, le 4 avril, à la tête de sa formation. «Bien que les morts dans les hôpitaux semblent baisser, le nombre de décès en maisons de retraite grimpent», s'est-il aussi inquiété.

A fantastic performance from @Keir_Starmer - Johnson was shown to be completely out of his depth, and as we now know, doesn't know how to cope without a mass of Tories on the backbenches braying at his weak attempts at making a joke. #PMQs pic.twitter.com/HPK9NNpZTx