Jeune tué à Nantes: le policier a été inculpé

Le policier qui a tué un jeune homme mardi soir lors d'un contrôle à Nantes, dans l'ouest de la France, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé vendredi soir son avocat.

Le juge d'instruction l'a «mis en examen (inculpé, ndlr) pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner», a précisé Me Laurent-Franck Lienard dans un message à l'AFP.

VIDEO: Burnt-out cars, a burnt-down medical centre... district of #Nantes in France suffers significant damage following night of violence triggered by death of 22-year-old killed by policeman pic.twitter.com/V2dcbQ1RPl — AFP news agency (@AFP) July 5, 2018

Violent riots have been raging for 3 nights now in several mainly immigrant neighbourhoods in #Nantes, France. A library, shops, restaurants and tens of cars were burned after the police shot a young man. pic.twitter.com/4UobzULnlt — PanEuropeanMovement (@EuropeanPan) July 6, 2018

#France: Molotovs, barricades, cars torched, a shopping centre was set alight and a library and several buildings were damaged in #Breil district of #Nantes, after a 22-year-old unarmed man was shot dead by police during a check. Against police brutality and state repression. pic.twitter.com/eY17QFFkHg — th1an1 (@th1an1) July 4, 2018

