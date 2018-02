Jeune reporter tué alors qu'il enquêtait

La police slovaque a ouvert lundi une enquête sur le meurtre d'un journaliste d'investigation traquant des cas importants de fraude fiscale en Slovaquie, dont le corps a été découvert dans sa maison.

Le motif du meurtre Jan Kuciak, 27 ans, travaillant pour le site d'informations aktuality.sk, était «très probablement lié» à son travail d'investigation, a déclaré aux médias le chef de la police Tibor Gaspar. Les corps du journaliste et de sa compagne, Martina Kusnirova, ont été découverts dans leur maison à Velka Maca, à environ 65 kilomètres de Bratislava.

RSF firmly condemns the murder of investigative Slovak journalist #jankuciak with his partner and calls on the authorities to to bring those responsible to justice@OCCRP @RSF_Europe @pressfreedom @OSCE_RFoM pic.twitter.com/ERHYjkgZIA