Jean-Marie Le Pen va publier ses mémoires en mars, quelques jours avant le congrès crucial du Front national (FN) dirigé par sa fille Marine. Celle-ci compte réformer le parti après en avoir exclu son père.

Le premier volume de cette autobiographie d'environ 500 pages, dont le titre est encore en discussion, paraîtra le 1er mars, a-t-on appris vendredi auprès du cofondateur du Front national (FN). Sa fille Marine, qui a succédé à son père à la présidence du parti en 2011, a assuré que cette parution ne perturbera pas le congrès du parti qui se tiendra les 10 et 11 mars à Lille.

Pour autant l'ouvrage risque de réveiller les désaccords, nombreux, entre le père et la fille qui a été battue au second tour de la présidentielle par le futur président Emmanuel Macron en mai. Cette défaite a fait entrer le parti dans une zone de turbulences et remis en question le leadership de Marine Le Pen. (ats/nxp)