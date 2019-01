Trois hommes creusent des tombes sous le soleil écrasant, tandis que derrière eux, les hélicoptères ne cessent de décharger des corps retirés de la marée de boue qui s'est écoulée après la rupture du barrage de Brumadinho, dans le sud-est du Brésil.

À Corrego do Feijao, faubourg de Brumadinho où est située la mine dont l'un des barrages a cédé vendredi, 20 habitants manquent à l'appel, la plupart employés du géant minier Vale. La boue a tout emporté et depuis, Cleyton Candido est sans nouvelle d'un neveu et de plusieurs amis.

«Je suis en train de vivre un film d'horreur. Ce sont des gens avec qui j'ai grandi. Je ne sais pas comment je vais pouvoir surmonter tout ça», affirme ce mécanicien de 38 ans devant sa maison, juste à côté du cimetière.

#Brazil

The search for survivors intensified with the support of an Israeli contingent, after communities were devastated by a dam collapse that killed at least 60 people -- with hopes fading for 292 still missing. #AFPphoto by @mauropimentel_ and Douglas Magno pic.twitter.com/fNX18eoinL