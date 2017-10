«Je lui ai planté mes ongles dans la main»

L'écrivaine française Ariane Fornia, fille de l'ex-ministre sarkozyste Eric Besson, accuse l'ancien ministre socialiste et ex-membre du Conseil constitutionnel Pierre Joxe de l'avoir agressée sexuellement au printemps 2010, ce que celui-ci dément.

Dans un post intitulé «#moiaussi: pour que la honte change de camp» publié sur son blog, Ariane Fornia raconte plusieurs agressions sexuelles dont elle dit avoir été la victime. Le mot-dièse «moi aussi» inscrit cette démarche dans le vaste mouvement de dénonciation d'agressions sexuelles qui a vu le jour après les accusations de viol et d'agressions contre l'ancien magnat d'Hollywood Harvey Weinstein.

Ariane Fornia affirme avoir subi une agression à l'Opéra Bastille de Paris de la part de Pierre Joxe qui dénonce lui un «battage invraisemblable» qui le «choque beaucoup et je confirme que les allégations me concernant sont fausses». «Un vieux monsieur (...) s'assoit donc à ma droite (...). La représentation commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse», affirme-t-elle, ajoutant avoir repoussé sa main plusieurs fois.

Ensuite, «il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J'enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d'indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main. C'est un combat silencieux, grotesque, en plein Opéra Bastille», affirme-t-elle.

«J'étais fou de rage»

Après avoir désigné dans un premier temps sur son blog «un ancien ministre de (François) Mitterrand», ex-président français, Ariane Fornia a affirmé au magazine L'Express que son agresseur était Pierre Joxe, une grande figure du mittérandisme.

Interrogé par l'hebdomaire, Eric Besson a affirmé: «J'étais fou de rage, absolument fou de rage. J'ai envisagé d'aller attendre Joxe en bas de chez lui pour lui casser la gueule, et puis j'ai entendu les inquiétudes de ma fille, dans une situation qui était compliquée politiquement pour moi et dont elle souffrait. On s'est tu».

Dans une déclaration, Pierre Joxe, 82 ans, a ajouté: «Je m'exprimerai plus longuement à ce sujet et par écrit la semaine prochaine après avoir pris le temps d'analyser les tenants et aboutissants de cette affaire».

