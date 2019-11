Jane Fonda (encore) arrêtée à Washington

Reconnaissable à son manteau rouge vif, la célèbre actrice Jane Fonda a été arrêtée pour la quatrième fois en un mois vendredi à Washington, après une nouvelle manifestation pour protester contre l'immobilisme des responsables politiques face aux dangers du changement climatique.

«Cette fois je vais peut-être passer la nuit en prison mais ça me va», assure l'actrice et militante aux nombreux journalistes venus voir la police lui enfiler des menottes en plastique blanc. «Une nuit, c'est de la gnognote», plaisante-t-elle, rappelant que ce n'est pas sa première arrestation.

When our climate is under attack, we have no choice but to stand up and fight back! Women’s March COO Rachel Carmona just got arrested in the Hart Building with @Janefonda and powerful #ClimateJustice activists for #FireDrillFriday. #ClimateJusticeNow pic.twitter.com/ptxwlKbQ1H