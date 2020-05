Jair Bolsonaro joue les autruches face au Covid-19

La scène s’est passée le 1er mai dernier sur l’esplanade des Trois-Pouvoirs, à Brasilia, une place cernée par le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême, et où de nombreuses manifestations ont lieu. C’est le personnel hospitalier qui proteste ce vendredi pour sensibiliser la population au respect du confinement. Leur acte est silencieux: en blouse blanche, une trentaine de soignants tiennent simplement des croix noires. Alors que les médias filment la «performance», des sympathisants du président débarquent et les insultent copieusement: «communistes», «fainéants», leur hurlent-ils, avant de s’en prendre aux journalistes et de les conspuer tout autant pour «disséminer la panique». L’infirmière Ana Catarina Carneiro doit quitter l’esplanade escortée par des policiers militaires, elle a du mal à retenir ses larmes en constatant que «le monde entier applaudit les soignants, et ici on nous agresse».

«Corona-sceptique»

La scène reflète bien la schizophrénie dans laquelle se trouve le Brésil depuis le début de la pandémie. D’un côté, des médecins et scientifiques qui alertent sur les dangers du virus; de l’autre, des militants qui suivent aveuglément un président autant «corona-sceptique» qu’il est «climato-sceptique». Pour le chef de l’État, en effet, le Covid-19 est une «petite grippe» qui n’exige aucune mesure de confinement ni aucun frein à l’économie. Ainsi, Jair Bolsonaro a encouragé les manifestations de ses partisans contre les confinements décrétés au niveau local par les gouverneurs des 27 États. Il est allé jusqu’à limoger, le 16 avril dernier, son ministre de la Santé, un médecin qui préconisait de suivre les recommandations de l’OMS et d’appliquer le confinement. Et alors que la population est invitée à rester à la maison, le chef de l’État sort régulièrement visiter les commerces ouverts, provoquant des attroupements, serrant les mains de ses admirateurs, sans jamais porter de masque. Jair Bolsonaro s’adonne à ces bains de foule alors que le doute persiste sur son état de santé: 24 de ses proches collaborateurs ont en effet été testés positifs au Covid-19 en avril, mais le président se refuse toujours à montrer ses examens médicaux, réclamés par la presse.

Ce 1er mai, le président a émis un unique souhait: que «tout le monde reprenne au plus vite le travail». À l’opposé, le personnel hospitalier manifestait à Brasília à la suite de la récente prévision du Collège impérial de Londres qui classe désormais le Brésil comme l’un des foyers principaux du coronavirus au côté des États-Unis. Les scientifiques anglais considèrent que le Brésil pourrait avoir à déplorer 5000 décès cette semaine, ce qui n’étonne guère leurs collègues brésiliens, qui dénoncent une sous-notification du nombre de cas. Selon une récente étude du groupe scientifique Covid-19 Brasil, pour chaque cas de coronavirus connu douze autres seraient ignorés. La presse n’a pu que constater que le nombre d’enterrements réalisés ne cadre pas avec les 6761 morts officiels au 3 mai.

L’Amazonie frappée

L’inquiétude est d’autant plus grande que le Covid-19 est également bien présent en Amazonie et dans le nord-est du pays. Dans ces zones peu densifiées par rapport aux métropoles comme São Paulo ou Rio de Janeiro, la transmission serait facilitée par «l’inégalité sociale», souligne Larissa Bombardi, professeure de géographie à l’Université de São Paulo. «Les Municipalités sans services d’eau potable ni d’égouts sont fortement touchées par le coronavirus. Or, selon des études scientifiques mondiales, la transmission du virus se ferait facilement par les excréments», ajoute la géographe, qui craint elle aussi une explosion de cas au vu du manque d’infrastructures.

Pour Oliver Stuenkel, professeur en relations internationales à la Fondation Getulio Vargas, à São Paulo, l’attitude de Jair Bolsonaro le situe dans l’«axe de l’autruche», aux côtés des dirigeants du Turkménistan, de la Biélorussie et du Nicaragua, qui nient tous la gravité de la pandémie. Dans un éditorial du 14 avril dernier, le «Washington Post» reprend l’analyse du professeur et juge que le Brésilien est bien «le pire des quatre présidents dans la position de l’autruche pour la gestion de cette crise».

«Et alors?»

Interrogé par une journaliste sur le nombre croissant de morts le 30 avril dernier, le président a répondu, agacé: «Et alors? Que voulez-vous que j’y fasse? J’en suis désolé, mais je ne fais pas de miracle.» Le chef de l’État perd son sang-froid à mesure que sa courbe de popularité fléchit. Selon un récent sondage de l’Institut Datafolha, seuls 27% des Brésiliens approuvent sa gestion de la pandémie. «Cette insatisfaction ne peut que croître à mesure que vont augmenter deux crises: celle de la santé et celle de l’économie», considère le politologue Mauricio Santoro. Avec le coronavirus, les Brésiliens ont sorti leurs casseroles pour les frapper au balcon dès que leur président prend la parole à la télévision. Des protestations populaires qui, au Brésil, peuvent précéder une chute sans filet.