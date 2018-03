«J'ai voté Poutine. Les autres sont des idiots»

Difficultés économiques, tensions avec les Occidentaux, désir de stabilité... Les Russes rencontrés à la sortie des bureaux de vote pour une présidentielle sans suspense dimanche exprimaient un désir de réforme tout en soutenant la politique extérieure du Kremlin.

«Il n'y a pas d'alternative à Poutine. Je le respecte pour ce qu'il fait en terme de politique étrangère - sans cela, la Russie aurait déjà péri -, mais il faut encore faire beaucoup en terme de politique intérieure». Valentina Popova, retraitée de 77 ans, Moscou.

«J'ai voté pour Poutine, mais avec un sentiment différent que lors des autres fois. Il faut juste que la situation n'empire pas. (Vladimir Poutine) fait ce qu'il faut en politique étrangère, mais en économie, tout va mal. J'attends des mesures économiques constructives et un changement du gouvernement». Antonina Kourtchatova, 40 ans, Saint-Pétersbourg.

«Poutine n'a aucun programme. Rien ne change et plus ça va, plus ça empire. Il restera assis sur les revenus du pétrole et ne changera rien jusqu'à ce que tout se soit dégradé pour de bon dans tous les domaines». Sergueï Iakovlev, 47 ans, Saint-Pétersbourg.

«Je n'attends que du bien de Poutine. Vous souvenez-vous de l'état de désolation dans lequel le pays était après Eltsine? Personne ne nous respectait. Et maintenant?» Lilia Kartachova, retraitée de 70 ans, Saint-Pétersbourg.

«J'ai voté pour Poutine. Il n'y a personne d'autre: les autres sont tous des idiots». Tatiana, 57 ans.

«C'est une des rares journées où on me demande mon opinion». Tatiana Romatchenko, employée administrative de 50 ans, Moscou (afp/nxp)