«J'ai demandé à tous les ministres de démissionner»

Le président chilien Sebastian Pinera a annoncé samedi un vaste remaniement de son gouvernement. Plus d'un million de personnes sont descendues dans la rue la veille pour une manifestation historique contre les inégalités sociales.

«J'ai demandé à tous les ministres de remettre leur démission pour pouvoir former un nouveau gouvernement et pouvoir répondre à ces nouvelles demandes», a déclaré le chef de l'Etat dans un message à la nation. Sebastian Pinera a également annoncé une levée de l'état d'urgence dimanche si «les circonstances le permettent» afin de «contribuer à cette normalisation que tant de Chiliens désirent et méritent».

Une semaine de contestation

Son gouvernement est plus que jamais sous pression. Vendredi, plus d'un million de personnes ont envahi le centre de Santiago pour protester contre les inégalités sociales.

La contestation dure depuis une semaine.

L'annonce mardi par Sebastian Pinera d'une série de mesures sociales, dont une augmentation du minimum vieillesse, une hausse des impôts des plus riches, et un gel de la hausse de 9,2% de l'électricité, n'a pas eu l'effet escompté. Plus déterminés que jamais, les protestataires ne relâchaient pas la pression sur le pouvoir chilien.

La question du prix du transport a été le détonateur de ce mouvement social inédit. Les étudiants avaient appelé à protester contre une augmentation de plus de 3% du prix du ticket de métro dans la capitale.

«Point d'inflexion»

Malgré la suspension de la mesure, la colère sociale n'est pas retombée. Le mouvement, hétérogène et sans dirigeants identifiables, s'est amplifié, nourri par le ressentiment face à la situation socio-économique et aux inégalités dans ce pays de 18 millions d'habitants.

L'énorme mobilisation de vendredi «constitue un point d'inflexion après trente années marquées par une dépolitisation croissante depuis 1989», alors que commençait la transition démocratique mettant fin au régime d'Augusto Pinochet, a déclaré à l'AFP Marcelo Mella, politologue à Université de Santiago.

Le mouvement «interpelle les dirigeants politiques pour qu'ils impulsent des changements profonds dans le modèle de développement capitaliste. Une sorte de deuxième transition», a-t-il ajouté. (afp/nxp)