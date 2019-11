Israël revendique des frappes en Syrie

L'armée israélienne a revendiqué tôt mercredi matin une série de frappes aériennes de «grande ampleur» contre des sites militaires en Syrie, «en réponse» à des tirs de roquettes la veille.

Mardi, le système de défense antimissile israélien avait intercepté quatre roquettes tirées depuis la Syrie en direction du nord d'Israël. Et l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) avait fait état de premières frappes israéliennes de représailles mardi en journée.

Multiple photos and videos of Israeli airstrikes on Damascus tonight in retaliation for the firing of 4 rockets from Syria toward the occupied Golan last night. Israeli strikes appear extensive. pic.twitter.com/4arcoeaPg4