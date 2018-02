Israël frappe des cibles syriennes et «iraniennes»

Israël a mené samedi une série d'attaques aériennes en Syrie. L'Etat hébreu a frappé des cibles militaires syriennes mais aussi «iraniennes» et perdu un de ses appareils au cours du plus sévère accès de tensions impliquant les trois pays depuis des années.

Après des mois de crispations, ces violences, dans lesquelles un pilote israélien a été gravement blessé, constituent la plus sérieuse confrontation entre intérêts israéliens et iraniens en Syrie. C'est la première fois que l'armée israélienne dit ouvertement avoir visé des cibles «iraniennes» depuis le début en 2011 de la guerre chez le voisin syrien, où l'Iran, ennemi juré d'Israël, aide militairement le régime de Bachar el-Assad, a indiqué son porte-parole, le lieutenant-colonel Jonathan Conricus.

C'est aussi la première fois depuis longtemps - 30 ans selon le quotidien Haaretz - qu'Israël perd un F-16 au combat. L'avion s'est écrasé en territoire israélien après avoir essuyé des tirs de la défense antiaérienne syrienne durant l'opération.

Le F-16, dont les deux pilotes se sont éjectés et ont été blessés, a bien été abattu par un missile antiaérien syrien, a confirmé un responsable israélien sous le sceau de l'anonymat.

Au Liban, le Hezbollah (organisation pro-iranienne, qui soutient le régime de Damas) a estimé que la perte de ce F-16 marquait «le début d'une nouvelle phase stratégique» qui limiterait les incursions israéliennes dans l'espace aérien syrien.

Intrusion ou pas intrusion?

L'accès de fièvre a été provoqué avant l'aube par l'intrusion dans l'espace aérien israélien d'un drone iranien lancé de Syrie, a dit l'armée israélienne. Le commandement conjoint des forces alliées du régime syrien a démenti dans un communiqué toute violation de l'espace aérien israélien.

L'Iran a dénoncé les «mensonges» d'Israël, destinés à «couvrir ses crimes dans la région. Les allégations à propos du survol d'un drone iranien sont trop ridicules».

L'armée israélienne affirme avoir les débris du drone. Elle a publié une vidéo de sa destruction, ainsi que celle d'un véhicule en Syrie participant à sa mise en oeuvre. L'engin, suivi par la surveillance israélienne depuis son lancement d'une «base iranienne» proche de Palmyre en Syrie, a été abattu par un hélicoptère Apache au-dessus de la vallée du Jourdain.

En représailles, huit appareils israéliens ont attaqué des éléments du système de lancement du drone, selon le lieutenant-colonel Conricus. Ils ont atteint leur cible mais ont essuyé un tir de barrage «massif» de la DCA syrienne. Les pilotes d'un F16 ont abandonné en vol leur appareil qui s'est écrasé dans la région de la vallée de Jezreel (nord).

La version de Damas

L'aviation israélienne a lancé une seconde vague de raids, une attaque «de grande envergure», frappant douze objectifs, y compris trois batteries de défense anti-aériennes et quatre cibles «appartenant au dispositif militaire iranien en Syrie».

A Damas, l'agence officielle Sana a affirmé que la DCA avait repoussé les avions israéliens et touché «plus d'un», faisant état de raids contre des installations militaires près de Damas, dans le centre et le sud du pays. Selon le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) Rami Abdel Rahmane, des raids israéliens ont visé dans l'est de la province de Homs (centre), une région où sont présents, a-t-il dit, des forces iraniennes et des membres du Hezbollah, autre bête noire d'Israël.

L'intrusion du drone constitue «la violation la plus flagrante et la plus grave de la souveraineté israélienne de la part de l'Iran ces dernières années, c'est pourquoi la riposte israélienne est aussi forte», a indiqué le lieutenant-colonel Conricus.

Moscou appelle à la retenue

Alliée du régime syrien qu'elle aide militairement, la Russie a appelé samedi toutes les parties à la «retenue» et considéré comme «absolument inacceptable» de mettre en danger la vie de soldats russes présents en Syrie.

Depuis le début de la guerre en Syrie, Israël veille à ne pas être aspiré dans le conflit tout en frappant ponctuellement des positions militaires du régime syrien ou des convois d'armes à destination du Hezbollah, autre soutien de M. Assad et allié de l'Iran. Israël et la Syrie restent officiellement en état de guerre. Les relations sont d'autant plus tendues que trois ennemis d'Israël opèrent sur le théâtre syrien: le régime lui-même, le Hezbollah et l'Iran.

Sur un autre front, les raids aériens menés par les aviations syrienne et russe contre des zones tenues par les rebelles, dont la Ghouta orientale, ont entraîné la mort de 240 civils la semaine passée dans des violences qui pourraient constituer des crimes de guerre, a estimé l'ONU samedi. Ces raids ont baissé samedi en intensité.

SyIra/Iran shoots down Israel jet over Golan Heights



"IDF has targeted the Iranian control systems in Syria that sent the #UAV into Israeli airspace. Massive Syrian Anti-Air fire, one F16 crashed in Israel, pilots safe," Conricus also said on Twitter.https://t.co/6wpBX9VWBZ — Craig C. White (@hightimetoawake) 10 février 2018

Golan Tepeleri.

Me?ru Suriye hükümeti güçleri, ellerindeki Rus men?eli hava savunma sistemleriyle ?srail Hava Kuvvetlerine ait bir adet F16'y? dü?ürdü.

?srail taraf?ndan ilhak edinmek istenen Golan Tepelerine dü?en sava? jetinin pilotlar?n? kurtarma çal??mas? ba?lam??. pic.twitter.com/WPJf0VLGnk — Türkçü TV (@Turkcu_TV) 10 février 2018

(ats/nxp)