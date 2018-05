Ioulia Skripal: «Ma vie a été bouleversée»

Ioulia Skripal, empoisonnée en mars en Angleterre avec son père, l'ex-espion Sergueï Skripal, a déclaré dans une vidéo diffusée mercredi qu'elle souhaitait rentrer en Russie. Mais elle souhaite d'abord se rétablir. «Je suis sortie de l'hôpital le 9 avril, mais mon traitement continue», affirme la jeune femme de 33 ans dans cette vidéo communiquée à l'agence Reuters et diffusée par la télévision russe.

Vêtue d'une robe bleue, elle esquisse un sourire avant de s'exprimer en russe, exprimant sa reconnaissance aux diplomates russes tout en disant qu'elle n'est «pas prête» à accepter à ce stade l'aide de l'ambassade russe. «Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je voudrais juste dire que le traitement était lourd et profondément déprimant», dit-elle dans cette première apparition médiatique depuis son empoisonnement à Salisbury le 4 mars.

