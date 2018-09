Intervention militaire: Caracas riposte à l'OEA

Caracas va dénoncer devant les Nations unies le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, a annoncé samedi la vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez via Twitter. Les autorités l'accusent d'«incitation à une intervention militaire» au Venezuela et d'attenter à la paix en Amérique latine et aux Caraïbes.

Venezuela will denounce before the UN @ONU_es and other international bodies @ Almagro_OEA2015 who, in a vulgar and hideous manner, holds the General Secretariat of the OAS @OEA_oficial for promoting military intervention in our Homeland and [...] https://t.co/EvuVQD3ZYf — Delcy Rodríguez (@DRodriguez_en) 15 septembre 2018

«Almagro entend faire revivre les pires interventions militaires impérialistes dans notre région, dont la stabilité serait sérieusement menacée par les agissements démentiels de celui qui usurpe de manière éhontée le secrétariat général de l'OEA», a ajouté la vice-présidente.

Renverser Maduro

Le dirigeant de l'Organisation des Etats d'Amérique (OEA), l'Uruguayen Luis Almagro, a déclaré vendredi qu'il ne fallait pas exclure «une intervention militaire» au Venezuela pour «renverser» le gouvernement du socialiste Nicolas Maduro, responsable selon lui de la grave crise économique, humanitaire et migratoire que traverse le pays.

«En ce qui concerne une intervention militaire visant à renverser le régime de Nicolas Maduro, je pense que nous ne devons exclure aucune option», a déclaré M. Almagro lors d'une conférence de presse dans la ville colombienne de Cúcuta, principal point d'entrée des Vénézuéliens en Colombie, près de la frontière avec le Venezuela.

«Devant la souffrance des gens, devant l'exode qu'il (le gouvernement vénézuélien), a provoqué, des actions diplomatiques doivent tout d'abord être menées, mais nous ne devons exclure aucune (autre) action», a-t-il déclaré.

Aide humanitaire

Selon l'ONU, sur les 2,3 millions de Vénézuéliens vivant à l'étranger, plus de 1,6 million ont fui depuis 2015.

Onze pays d'Amérique latine, réunis pour la première fois début septembre sur la crise des migrants vénézuéliens, ont appelé Caracas à accepter l'aide humanitaire pour endiguer cet afflux qui déstabilise les capacités d'accueil de la région. (ats/nxp)