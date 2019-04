Interpol accusé de traquer les dissidents

Chine La femme de Meng Hongwei a déposé plainte pour tentative d'enlèvement. Son mari a disparu en septembre 2018. Plus...

Police Les délégués d'Interpol ont élu Kim Jong-yang à la tête de la plus importante organisation de police. Plus...

Police Le poste de président d'Interpol est plus honorifique qu'opérationnel mais la candidature d'Alexandre Prokoptchouk provoque une levée de boucliers. Plus...

Chine Le secrétaire général d'Interpol a affirmé jeudi que l'organisation n'avait pas d'autre choix que d'accepter la mise à l'écart de son ex-président chinois. Plus...

Coup de filet Plus de 55 tonnes de drogue ont été saisies et 1300 personnes ont été arrêtées dans une opération d'Interpol. Plus...