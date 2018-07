Intempéries: 4 morts et des centaines d'évacués

Quatre personnes sont mortes et plusieurs centaines ont été évacuées suite aux pluies diluviennes qui ont balayé la Roumanie ces derniers jours, ont annoncé dimanche les autorités locales.

Deux hommes et une femme ont été emportés par les crues. Une quatrième personne est morte écrasée lors de l'effondrement de sa maison. Dans le département de Covasna (centre), l'un des plus gravement touchés, une digue de protection a cédé sous la force de la crue, inondant plusieurs villages, dont Bacel et Lunca Marcusului.

«Les pompiers et les gendarmes sont à pied d'oeuvre. Des travaux sont en cours pour reconstituer la digue et ensuite nous pourrons intervenir pour évacuer l'eau des maisons inondées», a déclaré le porte-parole de l'inspectorat local pour les situations d'urgence. Plus de 250 habitants de la zone ont été contraints de quitter leurs maisons alors que les eaux montaient, a-t-il précisé. Une centaine de localités au total ont été touchées par les crues, qui ont emporté des ponts et détruit des dizaines de maisons.

* Heavy rain causes floods in central and Eastern Romania https://t.co/A0qRwFgGmC Full coverage https://t.co/A9zjJal0sp pic.twitter.com/FJ816Wsxo3 — Weather iCom (@Themebar) 30 juin 2018

Neam? - România as of yesterday and rain will continue to pour down on Romania pic.twitter.com/1EUB41lOZ5 — România (@MandruRoman) 30 juin 2018

(ats/nxp)