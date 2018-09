Ingérence russe: Manafort plaide coupable

L'ex-directeur de campagne de Donald Trump Paul Manafort a accepté de plaider coupable de conspiration contre les Etats-Unis et entrave à la justice. Cela dans le cadre d'un accord avec le procureur spécial Robert Mueller qui enquête sur une éventuelle ingérence russe

Cet accord ressort de documents de justice déposés vendredi. On ignore en revanche si Paul Manafort a accepté ou non de coopérer à l'enquête du procureur Mueller sur une éventuelle ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre l'équipe Trump et Moscou.

Coupable de fraude

En août, au terme d'un premier procès, Paul Manafort a été jugé coupable de fraudes fiscale et bancaire pour huit des 18 chefs d'inculpation qui le visaient. Il devait faire l'objet d'un second procès à partir de lundi pour blanchiment d'argent et subornation de témoin.

Le procès de cet été, s'il ne portait pas sur des faits directement liés à une possible collusion entre les membres de l'équipe de campagne Trump et des responsables russes, était le premier à découler des investigations menées depuis mai 2017 par le procureur spécial Mueller.

«Chasse aux sorcières»

Donald Trump, qui qualifie l'enquête russe de «chasse aux sorcières», a nié tout collusion avec Moscou. La Russie a rejeté les accusations d'ingérence dans l'élection présidentielle américaine de 2016.

Le dossier contre Manafort, aujourd'hui âgé de 69 ans, porte sur les millions de dollars qu'il a gagnés pour son travail de consultant politique auprès de politiciens pro-russes en Ukraine, dont l'ex-président Viktor Ianoukovitch qu'il a conseillé lors de sa campagne électorale victorieuse en 2010. (ats/nxp)