Ingérence: Twitter a fermé mille nouveaux comptes

Twitter a fermé plus d'un millier de nouveaux comptes douteux liés à une agence de propagande numérique basée en Russie. Elle est soupçonnée d'avoir voulu influencer la campagne électorale américaine de 2016.

Twitter a détecté et fermé exactement 1062 comptes supplémentaires associés à l'Internet Research Agency (IRA), considérée comme une «usine à trolls» liée au Kremlin à Moscou, a indiqué vendredi le groupe sur son blog, portant le total à 3814 comptes.

JUST IN: Twitter suspends more than 1,000 new Russia-linked accounts https://t.co/tlhygMttF4 pic.twitter.com/BdGUFYrINy