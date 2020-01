Inculpé pour terrorisme après avoir blessé des touristes

Un tribunal jordanien a inculpé dimanche pour «terrorisme» l'auteur d'une attaque en novembre qui a fait huit blessés dont des touristes sur un site archéologique en Jordanie, une accusation passible de 20 ans de prison.

Le procureur général auprès de la Cour de sûreté de l'Etat, un tribunal militaire, a inculpé Moustafa Abourouis pour avoir commis des «actes terroristes» et «propagé des idées d'un groupe terroriste», en référence à l'organisation djihadiste, Etat islamique (EI), lors d'une audience ouverte à la presse.

Jordanien d'origine palestinienne et résidant dans le camp de réfugiés palestiniens de Souf (nord), Abourouis, 22 ans, a blessé au couteau le 6 novembre quatre Jordaniens et quatre touristes, trois Mexicains et une Suissesse, à Jerash, célèbre site archéologique du nord du royaume. Il avait été immédiatement arrêté après l'attaque. Le camp de Souf est situé non loin du site archéologique de Jerash, à une cinquantaine de km au nord d'Amman.

Dans son réquisitoire, le procureur jordanien a accusé Moustafa Abourouis d'avoir «adhéré à l'idéologie de la bande terroriste de Daech (acronyme arabe de l'EI) qu'il a tenté de rejoindre» et d'être «en contact avec un dirigeant de l'EI en Syrie qui lui a ordonné de commettre des attaques contre des étrangers».

Deux de ses complices, des Jordaniens d'origine palestinienne ont également été inculpés de «terrorisme» dans cette affaire. Tous les trois ont plaidé non coupable. La cour doit entendre dimanche prochain des témoins avant de prononcer son verdict final à une date qui n'a pas été précisée. (afp/nxp)