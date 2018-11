Incendie en Californie: au moins 42 morts

L'incendie de forêt, qui ravage le nord de la Californie, a fait au moins 42 morts, a déclaré lundi le shérif du comté de Butte. Treize nouveaux corps ont été retrouvés. Il est le feu le plus meurtrier de l'histoire de l'Etat de l'Ouest américain, selon le policier.

Les équipes de secours étaient lundi soir à la recherche de 228 personnes portées disparues dans le nord de la Californie, alors que des vents secs et violents continuaient d'attiser les flammes des incendies qui ravagent l'Etat.

Authorities report finding 13 more human remains from the #ParadiseFire, bringing the death toll to 42. This makes it the deadliest wildfire in California



More on @business

Nouveau bilan de l'incendie #campfire en Californie du Nord : 42 morts selon les autorités locales + 2 à Malibu. C'est l'incendie le plus meurtrier dans l'histoire de la #californie

Selon des représentants locaux, les corps de treize victimes supplémentaires ont été découverts lundi. Ce bilan pourrait encore s'alourdir. Plusieurs cadavres ont été retrouvés dans des véhicules embrasés alors que les habitants tentaient de fuir les lieux.

La ville de Paradise rayée de la carte

Alimenté par des vents violents, le «Camp Fire», qui a démarré jeudi à une soixantaine de kilomètres au nord de Sacramento, était déjà le plus destructeur jamais enregistré en Californie, avec plus de 7100 habitations et entreprises détruites. La ville de Paradise, qui compte quelque 27'000 habitants, a été littéralement rayée de la carte, laissant la place à des paysages de désolation.

The Camp Fire is now the most destructive and deadliest wildfire in California history. CalFire is working tirelessly to contain it.

I took these a few minutes ago.

Plus de 4500 pompiers continuaient à lutter lundi contre les foyers. Les flammes ont brûlé plus de 45'000 hectares de terrain et seuls 25% du sinistre sont sous contrôle, précisent les autorités américaines. Du côté de la météorologie, pas une goutte de pluie n'est attendue d'ici à la fin du mois.

Les dégâts touchant des biens assurés sont estimés entre deux et quatre milliards de dollars, a indiqué la banque Morgan Stanley dans un document lundi. La cause de l'incendie n'a pas été identifiée. Selon le quotidien Sacramento Bee, des responsables locaux du réseau électrique ont indiqué aux autorités californiennes qu'une panne était survenue près du lieu où il a démarré.

Propagation rapide

Les autorités ont averti de leur côté que la propagation des incendies était plus rapide que par le passé. «Il y a 10 ou 20 ans, vous restiez dans vos maisons quand il y avait un incendie et vous étiez capables de les protéger», a expliqué le chef des pompiers du comté de Ventura.

Mais «les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Le taux de propagation est exponentiellement supérieur à ce qu'il était. Je vous en prie, tenez compte des ordres d'évacuation. Ne restez pas chez vous», a-t-il lancé.

Dans le sud de la Californie, le Woolsey Fire a emporté plus de 3600 hectares de terrain et seuls 20% sont sous contrôle. Deux corps avaient été retrouvés vendredi à Malibu, au sud de la Californie.

Des ordres d'évacuation ont été lancés pour 250'000 personnes dans les comtés de Ventura et Los Angeles, y compris les zones côtières de Malibu. Dans la nuit de dimanche à lundi, certaines zones de ces deux comtés ont été rouvertes. (ats/nxp)