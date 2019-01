Incendie d'un oléoduc, au moins 20 morts

L'incendie d'un oléoduc dans l'Etat d'Hidalgo au Mexique a provoqué la mort d'au moins 20 personnes, a annoncé vendredi soir le gouverneur local Omar Fayad à la chaîne «Foro TV». 71 autres ont été blessées par brûlure. «On s'en occupe en ce moment», a-t-il ajouté.

La Secretaría de la Defensa Nacional implementó el Plan DN-III-E en la comunidad de Tlahuelilpan, Hidalgo, luego de la explosión e incendio provocado por robo de combustible en una toma clandestina de Pemex. pic.twitter.com/i38qeuW0AJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) 19 janvier 2019

Selon les autorités, l'oléoduc qui passe par la ville de Tlahuelilpan présentait une fuite et des habitants des environs sont venus pour récupérer à l'aide de sceaux et de bidons le carburant qui se déversait à jet continu, une fois la situation ébruitée. «On sait que c'était un prélèvement clandestin et que les autorités compétentes s'en occupaient déjà», a avancé Omar Fayad.

Fuga en ducto de PEMEX alrededor de las 6pm en #Tlahuelilpan #Hidalgo, más de mil personas aprovechando para captar combustible.



Hace minutos hubo una explosión, reportan decenas de heridos y posibles personas calcinadas. Siguientes twitts pueden contener imágenes fuertes. pic.twitter.com/QzT0CuuM6i — Sapiensa (@SapiensaMexico) 19 janvier 2019

Les médias locaux affirment que plusieurs centaines de personnes se trouvaient à proximité au moment de l'incident. Quelques heures plus tard, la nuit tombée, des images du feu ont été diffusées, avec des personnes terrifiées s'enfuyant et appelant à l'aide en hurlant. L'incendie n'était toujours pas maîtrisé.

#BREAKING: "Many dead" and over 100 injured after illegal pipeline explodes in central Mexico. pic.twitter.com/hZ6yVVHioZ — UA News (@UrgentAlertNews) 19 janvier 2019

Des unités de lutte contre les incendies ainsi que des ambulances de la compagnie pétrolière étatique Pemex et des gouvernements local et fédéral sont venues sur les lieux pour prendre soin des victimes, a précisé le gouverneur de l'Etat de Hidalgo. Le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a appelé à soutenir la population de la région touchée.

Lamento mucho la grave situación que se padece en Tlahuelilpan por la explosión de un ducto. Estoy en Aguascalientes y, desde que el director de Pemex y el secretario de Defensa me informaron, di instrucciones para que se controle el fuego y se atienda a las víctimas. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 19 janvier 2019

Les causes de l'explosion ne sont pour l'heure pas claire. La police a bouclé la zone. Cet accident est intervenu au moment où le gouvernement du nouveau président met en oeuvre une stratégie nationale contre le vol de carburant. Ce délit a causé pour le pays la perte de quelque 3 milliards de dollars en 2017 et 2018, selon des chiffres officiels. (ats/nxp)