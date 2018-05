Ils nettoient la plage pour les tortues

Les tortues sont victimes comme d'autres animaux sauvages des déchets en plastique.

Les autorités et les écologistes incriminent le sud de la Chine continentale dans la prolifération de ces déchets - l'an dernier, une fuite d'huile de palme avait souillé les plages du territoire après la collision de deux navires près du Delta de la rivière des perles - mais Hong Kong a aussi sa part de responsabilité.

Les médias locaux ont fait état en 2016 de seringues et déchets médicaux trouvés sur les plages après avoir été jetés en mer par les cliniques hongkongaises.

Accès impossible pour les reptiles

L'opération de nettoyage de dimanche concernait Shek Pai Wan, près de Sham Wan, un endroit connu comme «l'anse des tortues» sur l'île de Lamma à Hong Kong.

Sham Wan est l'un des rares lieu de ponte pour les tortues de mer dans le sud de la Chine. Le site est fermé aux visiteurs de juin à fin octobre, mais selon les écologistes aucun nid n'y a été enregistré durant les six dernières années.

«Les tortues n'arrivent pas jusqu'à la plage pour déposer leurs oeufs», a expliqué Sharon Kwok, co-fondatrice de l'organisation Aquameridian. Selon elle, les tortues meurent enchevêtrées dans des filets de pêches, heurtées par des hors-bords ou des navires et, le plus fréquemment, après avoir ingéré des déchets.

