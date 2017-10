Ils manifestent par milliers pour le mariage gay

D'après les organisateurs australiens, entre 5000 et 10'000 personnes étaient présentes avant de défiler sur l'une des grandes artères de Sydney, en direction du parc Victoria.

D'autres rassemblements en faveur du mariage entre personnes de même sexe ont eu lieu à Brisbane (nord), ainsi qu'à Alice Springs, dans le centre.

Dans le même temps, des rassemblements à l'initiative de la Coalition for Marriage, à la pointe du mouvement contre le mariage homosexuel, se sont tenus en différents points du pays.

Tous ces rassemblements ont eu lieu une semaine avant que les derniers votes puissent être transmis par la poste sur la question du mariage gay, dans le cadre d'une consultation nationale controversée.

