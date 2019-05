Ils inscrivent des moutons à l'école

Pour éviter une fermeture de classe faute d'écoliers en nombre suffisant, les parents d'un village français ont symboliquement inscrit quinze moutons mardi à l'école primaire de Crêts en Belledonne, au pied des Alpes.

Les élèves Saute-Mouton, Baaaaah-Bête et Panurge, entre autres, ont ainsi pris place sur les listes scolaires.

L'école a appris en mars que l'une de ses onze classes fermerait vraisemblablement à la rentrée après une légère baisse d'effectifs, de 266 à 261 élèves.

Quinze moutons inscrits à l'école de Crêts en Belledonne contre la fermeture d'une classe. ????https://t.co/n3cvuMThwK pic.twitter.com/pBYY40Y53J — France Bleu Isère (@bleu_isere) May 7, 2019

Or, souligne Gaëlle Laval, membre d'une organisation de parents et une des organisatrices de la manifestation de mardi, «il y a ici des enfants en difficulté, mais l'éducation nationale ne se préoccupe pas des arguments de terrain, juste des chiffres».

De l'humour pour mobiliser

Mardi matin, un éleveur des environs est entré dans l'école avec une cinquantaine de moutons et son chien, et quinze ovins – certificats de naissance à l'appui – ont été «officiellement» inscrits en présence des élèves, de leurs parents et du corps enseignant.

#actioncoupdepoing

Ce matin, un troupeau de 50 moutons déployés puis inscrits à l'école élémentaire Jules Ferry de Crêts en Belledonne, pour dire non à la fermeture d'une classe.

Slogan : "Nos enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter" pic.twitter.com/lgN3CMVLsx — télégrenoble (@teleGrenoble) May 7, 2019

«Avec cela, on ne devrait pas avoir de fermeture», sourit Mme Laval, qui reconnaît «avoir voulu jouer sur l'humour pour mobiliser les gens», et éviter un «gâchis» dans cette école où la mairie a beaucoup investi ces dernières années.

Les parents d'élèves soulignent aussi qu'avec une classe fermée, les petites classes se retrouveraient à la rentrée avec une nette surcharge d'enfants. (afp/nxp)