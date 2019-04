Ilhan Omar victime des propos de Trump

La Maison Blanche a assuré dimanche que le président américain «n'incitait pas à la violence» contre une élue musulmane du Congrès, Donald Trump ayant tweeté une vidéo liant des propos d'Ilhan Omar aux attentats du 11 septembre, une association jugée scandaleuse par plusieurs élus démocrates.

WE WILL NEVER FORGET! pic.twitter.com/VxrGFRFeJM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2019

S'exprimant en mars dernier devant le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), Ilhan Omar, représentante du Minnesota à la Chambre basse, avait estimé que l'organisation avait été fondée après les attentats du 11-Septembre «parce qu'ils reconnaissaient que certaines personnes avaient fait quelque chose et que chacun d'entre nous commençaient à perdre accès à nos libertés civiles».

Ses propos ont fait polémique et le locataire de la Maison Blanche a publié vendredi sur son compte Twitter une vidéo de 43 secondes où les mots de l'élue démocrate sont accompagnés des images des tours jumelles de New York en feu.

La vidéo, visionnée près de 9 millions de fois dimanche à la mi-journée, a suscité un torrent de réprobations du côté démocrate. «Le président incite à la violence contre une membre du Congrès en exercice- et un groupe entier d'Américains en fonction de leur religion. C'est répugnant. C'est scandaleux», a par exemple tweeté la sénatrice candidate à l'élection présidentielle, Elizabeth Warren.

The President is inciting violence against a sitting Congresswoman—and an entire group of Americans based on their religion. It's disgusting. It's shameful. And any elected leader who refuses to condemn it shares responsibility for it. — Elizabeth Warren (@ewarren) April 13, 2019

«La vie d'@IlhanMN est en danger», a aussi réagi la jeune élue de la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez.

Members of Congress have a duty to respond to the President’s explicit attack today.@IlhanMN’s life is in danger. For our colleagues to be silent is to be complicit in the outright, dangerous targeting of a member of Congress.



We must speak out.



“First they came...” pic.twitter.com/ygOX1vhE9j — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) April 12, 2019

La Maison Blanche a fermement défendu le président américain dimanche. Donald Trump «n'essaie pas d'inciter à la violence contre quiconque», a justifié sa porte-parole Sarah Sanders, sur la chaîne Fox News.

«Le président ne souhaite assurément aucun mal ni aucune violence contre personne, mais (il) doit absolument rappeler à l'ordre la membre du Congrès pour, non pas un seul, mais de nombreux commentaires antisémites», a-t-elle dit sur ABC.

Sarah Sanders semblait faire ici référence à une autre polémique impliquant Ilhan Omar après de récents commentaires sur Israël jugés antisémites par de nombreux élus, y compris dans le camp démocrate.

Thank you for standing with me – against an administration that ran on banning Muslims from this country – to fight for the America we all deserve.???????? — Ilhan Omar (@IlhanMN) April 13, 2019

«Merci de vous tenir à mes côtés - contre une administration qui cherche à bannir les musulmans de notre pays - dans le combat pour l'Amérique que nous méritons», a réagi sur Twitter Ilhan Omar, à la suite de la vidéo postée par le président républicain. (afp/nxp)