Il vole une ambulance et renverse des piétons

La police norvégienne a annoncé mardi avoir arrêté un homme armé qui avait volé une ambulance à Oslo et, selon les médias, renversé plusieurs personnes sans que ces motivations soient connues.

«Nous avons le contrôle sur une ambulance qui avait été volée par un homme armé», a indiqué la police d'Oslo sur Twitter. «Des tirs ont été effectués pour arrêter le suspect, il n'est pas blessé grièvement».

#Breaking: An armed man in Oslo, Norway stole an ambulance and drove into people in the street. The suspect has been shot and is in custody. On-going story (in Norwegian): https://t.co/fCawAjiF8c