Il vole une ambulance et fauche des passants

La police norvégienne a annoncé mardi avoir arrêté un homme armé qui avait volé une ambulance à Oslo et renversé plusieurs personnes, dont des bébés jumeaux, sans que ses motivations soient connues.

La police a précisé être à la recherche d'un deuxième suspect, une femme qu'elle dit avoir identifiée et qu'elle décrit comme ayant «la peau claire, des cheveux bruns un peu bouclés, vêtue d'un manteau noir et semblant sous emprise».

#Breaking: An armed man in Oslo, Norway stole an ambulance and drove into people in the street. The suspect has been shot and is in custody. On-going story (in Norwegian): https://t.co/fCawAjiF8c