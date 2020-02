Il utilise des blindés pour sa demande en mariage

Un lieutenant russe a sorti le grand jeu pour la Saint-Valentin, demandant sa petite amie en mariage entouré de chars d'assaut en «formation coeur».

Dans des images diffusées vendredi par le ministère russe de la Défense, l'on voit seize chars T-72B3 former un coeur sous la neige sur le polygone militaire d'Alabino, près de Moscou.

Le lieutenant Denis Kazantsev a ensuite pris par la main son amoureuse de longue date, Alexandra Kopytova, et l'a emmenée les yeux fermés au centre de ce coeur de blindés, selon les images de la chaîne de télévision de l'armée russe, Zvezda.

Lieutenant proposes to girlfriend with help of 16 T-72B3 tanks in #Russia!!!#ValentinesDay #love pic.twitter.com/dVI4vymdP2