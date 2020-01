Il survit 3 semaines au milieu des crocodiles

Un Australien perdu depuis trois semaines dans une forêt tropicale infestée de crocodiles a été retrouvé vivant et en bonne santé, a annoncé mardi la police.

Milan Lemic avait disparu le 22 décembre lorsque son véhicule s'était embourbé dans la forêt de Daintree, dans l'État du Queensland, situé dans le nord-est du pays.

A man missing in a crocodile-infested region of Far North Queensland has been found safe and well. Initial fears were that Milan Lemic had been taken by a crocodile. https://t.co/4sgRlTeTHE @Bianca_Stone #7NEWS pic.twitter.com/UuQ5ZNdjTU